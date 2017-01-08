НОВЫЕ КАРАЧИ

На новогодних каникулах (так уж пришлось) несколько дней провела на курорте «Озеро Карачи». Несколько слов – о своих впечатлениях: вдруг эта информация пригодится тем посетителям сайта, которые хотят полечиться на курорте, который практически рядом с домом.

Те, кто бывал здесь в 90-х прошлого века и начале 2000-х нынешнего, говорят, что отличие разительное. Я - первый раз была на этом курорте, сравнить с его прошлым не могу, но впечатление он оставляет очень хорошее: новые современные корпуса, все от первого до десятого соединены теплыми переходами (все окна в цветах), хороший парк, сейчас по-новогоднему украшенный иллюминацией, красивая мебель, современное оборудование, внимательные врачи, да и весь персонал. Везде мрамор, элегантная плитка, в главном (административном) корпусе на втором этаже – большая красивая елка, просторный кино-концертный зал. Есть Wi-Fi. Правда, только в холлах и коридорах, в номерах его почему-то нет.

Мне повезло, на момент моего приезда на курорте принимал нужный мне врач из Новосибирска. Молодая женщина, кандидат медицинских наук. В определенные часы она вела прием, а в остальное время лечилась, как и остальные пациенты. Мы встречались с ней на процедурах и мило болтали. Она и рассказала, что когда приезжала сюда в 2000-м, то вместо 21 дня выдержала только неделю, потому что курорт был в ужасном состоянии: представьте, кабинки туалета были разделены шторками из целлофана, все стены обшарпаны, а на обед повара бухали в тарелку слипшийся кусок лапши. Сейчас, сказала она, отличия – как небо и земля. А что касается лечения, то здесь природные условия лучше, чем в Белокурихе. Грязь не консервируется, а берется на месте, ценнейшая рапа, открыли скважину йодо-бромную, летом планируют построить аква-парк…

Курорт стоит на берегу соленого озера, того самого уникального озера, в котором живут рачки, производящие целебную грязь. К нему ведут мостки с площадкой-купальней. Летом здесь, должно быть, вообще замечательно. Ведь можно купаться на свежем воздухе, прогуливаться по аллеям, главная из которых ведет к галерее с лечебной минеральной водой. Рядом с курортом – храм целителя Пантелеймона.

Процедур – множество. Главные, конечно, связаны с использованием грязи и ванн с рапой (уникальной соленой водой озера), есть еще разные виды массажа, в том числе подводного для лечения позвоночника, СПА-процедуры, например, шоколадное обертывание (как звучит!), желающие могут получить сеансы пиявок, есть специальные лежаки для вытяжения позвоночника. В общем, чего только нет.

Каждый вечер – развлекательные программы: фильмы, концерты, дискотеки…

Что касается питания, то

в первый день оно меня просто шокировало: на обед - пустые кислые щи с тремя плавающими

полосками капусты, котлета с картошкой, несладкий кисель. Прямо-таки весьма бюджетный поминальный обед. Но потом во время ужина я обнаружила на отдельном столике нарезку салатов из капусты, моркови и свеклы. Потом оказалось, что на следующий день можно делать заказ, выбирая, например, на второе говядину, курицу или рыбу.

А на гарнир - картофельное пюре или отварную лапшу. Как сказала моя соседка,

не раз бывавшая за границей и видевшая там «шведские столы» - «здесь

все на уровне приличной советской столовой 70-80-х годов». В общем, терпимо. Люди быстро привыкают и им даже нравится. И вообще, главное – лечение. А оно здесь хорошее.