История елки

Обычай наряжать на Новый Год елку пришел в Россию из Европы при Петре I, он имеет немецкое происхождение. Однако почитание ели как священного дерева изначально не германское, а кельтское. В культуре галлов ель была воплощением Древа Жизни благодаря своим вечно зеленым ветвям.

Ель - мировое древо, символ бессмертия и вечной жизни, возрождения, неувядания, здоровья, долголетия, верности, цельности, честности, терпения. И в то же время - символ смерти, общения с загробным миром. Древние люди считали, что в деревьях обитают духи, которых нужно умилостивить подарками. Вечнозеленая ель занимала особое место среди деревьев. На ней ежегодно, в конце декабря (когда начинался солнечный год) люди развешивали разные подарки для духов. Древние германцы украшали ель лентами, амулетами, яблоками, яйцами; у подножия зажигали свечи – так задабривали лесных духов и молили богов даровать счастливый год.



Предание говорит, что первые украшенные рождественские елки появились в Германии в VIII веке. Первое упоминание о ели связано с монахом святым Бонифацием, который читал друидам проповедь о Рождестве. Чтобы убедить идолопоклонников, что дуб не является священным деревом, он срубил один из дубов. Падая, этот дуб повалил на своем пути все деревья, кроме ели. Бонифаций истолковал это как чудо и воскликнул: "Да будет это дерево деревом Христа».



С приходом Реформации, протестанты начали "Евангелизацию" народных обычаев. Впервые наряжать елку на Рождество начали в Германии в XVI в. В Сочельник ёлку устанавливали в церкви на хоры и украшали яблоками. При разыгрывании сценок об Адаме и Еве она символизировала Райское дерево и напоминала об искусительном плоде. Со временем добавились и другие украшения, каждое из которых имело смысл. Лепешки из пресного теста символизировали причастие, фрукты - искупление, яблоки - плодородие, яйца - благополучие и гармонию, орехи - непостижимость Божественного Промысла. Верхушку елки украшали восьмиконечной звездой в память о звезде Вифлеемской, которая указала путь волхвам, шедшим поклониться новорожденному Спасителю. Колокольчики на елке напоминали о тех, что подвешивали пастухи своим овцам. Свечи и фонарики были символами звезд и костров, освещавших путь пастухов в ту Святую ночь. Постепенно верующие заменили в своих домах еловые ветви на целые деревья, украшенные вышеописанным способом. Мартин Лютер писал: "как вечный Бог воплотился в образе маленького младенца, так и вечно зеленая ель приходит к нам в дом, дабы возвестить радость Рождества Христова".



Со временем, традиция украшать елку к Рождеству распространилась по всей Западной Европе.



В России Петр I в 1699 году издал указ, которым повелел вести летоисчисление не от Сотворения мира, а от Рождества Христова, а Новый год праздновать по-европейски - 1 января (в день Обрезания Господня, 8-й после Рождества). Царским указом всем жителям Москвы было велено отмечать встречу Нового года: зажигать в новогоднюю ночь костры, пускать фейерверки, поздравлять друг друга, украшать дома ветвями хвойных деревьев (сосен, елей, можжевельника).



После смерти Петра I новогодние елки ставить перестали. Новогодние празднества и традиция ставить ёлки возродились при Екатерине II. А украшать ёлки стали лишь в середине ХIХ века. Считается, что первую рождественскую ёлку в Петербурге устроили проживавшие там немцы. Этот обычай горожанам так понравился, что они стали устанавливать ёлки в своих домах. Из столицы империи эта традиция начала распространяться по всей стране.



Несмотря на все возрастающую популярность елки в России, отношение к ней с самого начала не отличалось полным единодушием. Приверженцы русской старины видели в елке очередное западное новшество, посягающее на национальную самобытность. Уже в конце XIX века в России стали раздаваться голоса в защиту природы и прежде всего лесов. Серьезным противником ёлки как иноземного (западного, неправославного) и к тому же языческого по своему происхождению обычая стала Православная Церковь. Святейший синод вплоть до революции 1917 года издавал указы, запрещавшие устройство елок в школах и гимназиях.



Среди крестьян обычай наряжать ёлку приживался с трудом – это объясняется тем, что ель у древних славян была символом смерти (под ёлками хоронили, еловыми лапами устилали последний путь, еловыми гирляндами и ветками украшали могилы). Крестьяне ездили в лес только за ёлками для своих господ или же для того, чтобы нарубить их на продажу в городе.



Тем не менее, к началу XX века ёлка становится в России обычным явлением. После 1917 года несколько лет елки сохранялись: вспомним картины «Елка в Сокольниках», «Елка в Горках». Но с 1925 года началась плановая борьба с религией и с православными праздниками, результатом которой стала окончательная отмена Рождества в 1929 году. День Рождества превратился в обычный рабочий день. Вместе с Рождеством отменялась и ёлка, уже прочно сросшаяся с ним. Ёлка, против которой когда-то выступала Православная Церковь, теперь стала называться "поповским" обычаем. И тогда елка «ушла в подполье»: ее тайно продолжали ставить к Рождеству, плотно занавесив окна.



Ситуация изменилась после того, как И. В. Сталиным были произнесены слова: «Жить надо лучше, жить надо веселее». В конце 1935 года ёлка была не столько возрождена, сколько превращена в новый праздник, получивший простую и чёткую формулировку: "Новогодняя ёлка - праздник радостного и счастливого детства в нашей стране". Устройство новогодних ёлок для детей сотрудников учреждений и промышленных предприятий становится обязательным. Связь ёлки с Рождеством была предана забвению. Рождественское дерево превратилось в атрибут государственного праздника Нового года, одного из трёх (наряду с Октябрём и Первомаем) главных советских праздников. Восьмиконечную Вифлеемскую звезду на верхушке "рождественского дерева" теперь заменила пятиконечная - такая же, как на кремлёвских башнях.



В 1991 году в России вновь стали праздновать Рождество Христово. 7 января было объявлено нерабочим днём. Сегодня и Рождество, и Новый год являются государственными праздниками. Дети и взрослые по-прежнему заранее готовятся к ним, ждут подарков, счастливых встреч и исполнения желаний, собираясь семейным и дружеским кругом за праздничным столом, под душистой новогодней елкой. И всё-таки для большинства населения бывшей советской страны самым любимым праздником до сих пор остается Новый Год. Он отодвинул на второй план Рождество, которое является более важным праздником только для верующих.



Интересно, что Православная Церковь забыла о своем некогда неприязненном отношении к ёлке. Теперь зелёные деревца стоят не только в домах верующих, но и в храмах во время рождественского богослужения. А в Воскресной школе мы водим вокруг ёлки хороводы и поем песни.

Таким образом, традиция украшать ёлку на Новый год и Рождество имеет древние языческие корни и пришла к нам от протестантов относительно недавно.



Христиане жили без елок 15 веков, и в Священном Писании ничего не сказано о рождественских елках (как, в прочем, и о пасхальных куличах, сырных пасхах, крашеных яйцах и т.п.). Но есть традиции, которые укоренились в среде христиан, и их соблюдают все. Вся суть – в нашем отношении к этим праздничным традициям. Если ёлка и подарки под нею – в центре нашего внимания, а Христос забыт и мы ничего не делаем для Него в этот день, тогда, пожалуй, и сама ёлка становится символом язычества. Но если ёлка для нас – символ вечной жизни, свечки на ней говорят нам о том, что в мир пришел Свет – Христос, и подарки для деток под елкой напоминают о том, что Бог подарил нам Сына Своего, тогда все на своем месте.



Дореволюционная детская литература полна рассказами о детской радости от встречи с Рождественской елкой. Об этом пишет К.Лукашевич ("Мое милое детство"), М.Толмачева ("Как жила Тася"), монахиня Варвара ("Рождество Христово - Детство золотое"), А.Федоров-Давыдов ("Вместо Рождественской елки") и многие другие. Всем известно и предание о первой рождественской елке.



Тем не менее, можно прекрасно отпраздновать Рождество и без ёлки, и без Деда Мороза. Главное, не забывать, ради Кого мы собрались, Чье Рождество празднуем.



А ёлочка пусть остается в лесу.