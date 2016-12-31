Как нас обманывают мобильные операторы

Мне казалось, что время мелкого шрифта ушло в прошлое, так как клиенты
важнее. Однако, мобильные операторы до сих пор используют мелкий шрифт и
наглым образом вводят в заблуждение своих абонентов. А еще они с
приезжих за те же услуги дерут В 50 РАЗ БОЛЬШЕ денег, чем с местных. Начнем по порядку. Сейчас у каждого оператора из "большой тройки" есть
тариф с безлимитным мобильным интернетом по всей России. Стоит он у всех
примерно одинаково — около 500 рублей. Однако, это лишь красивое
название.
На самом деле, каждый оператор сам для себя определяет границы "Всей России". sergeydolya.livejournal.com/1310667.html