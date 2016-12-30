Широка страна моя родная

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30 декабря - день рождения СССР. «Широка страна моя родная!» — Песенный флэшмоб на железнодорожных вокзалах всей страны в честь 94-й годовщины со Дня основания Союза Советских Социалистических Республик.








https://vk.com/levsharansky2
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