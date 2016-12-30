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Широка страна моя родная
| 21:43
zhenya
1
30 декабря - день рождения СССР. «Широка страна моя родная!» — Песенный флэшмоб на железнодорожных вокзалах всей страны в честь 94-й годовщины со Дня основания Союза Советских Социалистических Республик.
https://vk.com/levsharansky2
Готовим новогоднего гуся
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Argus1000
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Argus1000
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euechersoph
около 5 дней назад
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гость
около 5 дней назад
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Путин вводит налог на снег, дождь, воздух... Маразм крепчает https://youtu.be/V7RceWSFoe0
Евген
около 6 дней назад
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Околица научи свой калькулятор правильно подсчитывать.
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