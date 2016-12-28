Говорят не фотошоп

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Подборка снимков, на которых природа показывает, на что способна. Все фото без ретуши и использования фотошопа.

Маленькая птичка очень напоминает по окраске арбуз.



Надвигающаяся гроза.



Внутри гитары.


Снег на Алтае. Фото: Olga Skutina.


Фото: Ivan Turukhano.


Дорога остановила пожар. Фото: Evgeniy Green.


Под луной. Фото: Sebastien Lebrigand.



Рождение грозы — вид из самолета на высоте 11 тысяч метров. Фото: Santiago Borja.



Покрытая водорослями черепаха.



Гроза в Новороссийске. Фото: Egor Nikiforov.



Сияющая гора. Фото: Jim Pankey.



Полет ракеты.



Солдаты на утренней зарядке, китайская провинция Хэйлунцзян.



След от камня на лобовом стекле автомобиля. Фото: AshlynnMartell / Reddit.



Белая граница между Италией и Швейцарией.





Айсберг под водой.



Огненный водопад на закате.



Фото: trasyy.livejournal.



Отражение в озере выглядит как портал в другой мир. Фото: Andrey Mikhailov.



Японская синхронистка Сахо Харада. Фото: Kurt Arrigo.



Фото: Yutaka Kagaya.



Фото: Igor Podgorny.



Солнечное затмение в заповеднике Каньон-де-Шей, Аризона. Фото: Michael Menefee.

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Селедков АВ

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