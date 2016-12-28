Говорят не фотошоп

Маленькая птичка очень напоминает по окраске арбуз.





Надвигающаяся гроза.





Внутри гитары.





Снег на Алтае. Фото: Olga Skutina.

Фото: Ivan Turukhano.

Под луной. Фото: Sebastien Lebrigand.

Рождение грозы — вид из самолета на высоте 11 тысяч метров. Фото: Santiago Borja.

Покрытая водорослями черепаха.

Гроза в Новороссийске. Фото: Egor Nikiforov.

Сияющая гора. Фото: Jim Pankey.

Полет ракеты.

Солдаты на утренней зарядке, китайская провинция Хэйлунцзян.

След от камня на лобовом стекле автомобиля. Фото: AshlynnMartell / Reddit.

Белая граница между Италией и Швейцарией.

Айсберг под водой.

Огненный водопад на закате.

Фото: trasyy.livejournal.

Отражение в озере выглядит как портал в другой мир. Фото: Andrey Mikhailov.

Японская синхронистка Сахо Харада. Фото: Kurt Arrigo.

Фото: Yutaka Kagaya.

Фото: Igor Podgorny.

Солнечное затмение в заповеднике Каньон-де-Шей, Аризона. Фото: Michael Menefee.

b-picture.livejournal.com/





Подборка снимков, на которых природа показывает, на что способна. Все фото без ретуши и использования фотошопа.Дорога остановила пожар. Фото: Evgeniy Green.