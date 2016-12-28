О биомассе, красных рожах, изменах и аде

Bird
91
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Селедков

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28 Декабря | 16:06 (ссылка #1642471)
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Гражданин в рясе держит речь, как типичный председатель колхоза, все тунеядцы, один он работает не за страх, а за совесть.
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