Авто ВАЗ будет выпускать три модели на новом заводе в Казахстане.

Российская компания АвтоВАЗ будет выпускать три своих модели на строящемся в данный момент в Казахстане заводе полного цикла по сборке автомобилей. Об этом отечественным журналистам сообщил глава компании Николя Мор. По его словам, пока прорабатывается модельная линейка, выпуск которой будет налажен на мощностях сборочной площадки «Азия Авто Казахстан».

Работа также ведется над определением технологии производства и подбором поставщиков. Как бы то ни было, учитывая масштабность проекта, период инвестирования составляет явно больше одного года. Скорее всего, этот процесс растянется года на три. По мнению главы АвтоВАЗа, основным критерием должно стать качество производимой продукции.

А у строящегося завода есть все предпосылки для этого. Так, преимуществом созданных с нуля сборочных площадок является возможность подбора молодого, энергичного персонала, а также отбор процессов для получения наилучших результатов. Напомним, что сейчас на другом заводе «Азия Авто» собираются такие модели, как Lada Largus, Granta лифтбэк, Xray и Vesta.