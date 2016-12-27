Полная версия некоторых пословиц,поговорок,известного стихотворения

1. Ворон ворону глаз не выклюет (а и выклюет, да не вытащит)

2. Гладко было на бумаге (да забыли про овраги, а по ним ходить)

3. Дураку хоть кол теши (он своих два ставит)

4. Девичий стыд — до порога (переступила и забыла)

5. Дорога ложка к обеду (а там хоть под лавку)

6. За битого двух небитых дают (да не больно-то берут)

7. Зайца ноги носят (волка зубы кормят, лису хвост бережёт)

8. (И) делу время, (и) потехе час

9. Комар лошадь не повалит (пока медведь не подсобит)

10. Курочка по зёрнышку клюёт (а весь двор в помёте)

11. Новая метла по-новому метёт (а как сломается — под лавкой валяется)

12. Один в поле не воин (а путник)

13. От работы кони дохнут (а люди — крепнут)

14. Палка о двух концах (туда и сюда бьёт)

15. Повторенье — мать ученья (утешенье дураков)

16. Пьяному море по колено (а лужа — по уши)

17. Пыль столбом, дым коромыслом (а изба не топлена, не метена)

18. Работа — не волк, в лес не убежит (потому её, окаянную, делать и надо)

19. Расти большой, да не будь лапшой (тянись верстой, да не будь простой)

20. Рука руку моет (да обе свербят)

21. Рыбак рыбака видит издалека (потому стороной и обходит)

22. С пчелой поладишь — медку достанешь (с жуком свяжешься — в навозе окажешься)

23. Голод не тётка (пирожка не поднесёт)

24. Гол как сокол (да остёр как топор)

25. Губа не дура (язык не лопатка, знает, где кисло, знает, где сладко)

26. Два сапога пара (да оба левые)

27. За двумя зайцами погонишься — ни одного (кабана) не поймаешь

28. Кто старое помянет — тому глаз вон (а кто забудет — тому оба)

29. Лиха беда начало (есть дыра, будет и прореха)

30. Бабка гадала, надвое сказала (то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет)

31. Бедность — не порок (а большое несчастье)

32. В здоровом теле здоровый дух (редкая удача)

33. Везёт как (субботнему) утопленнику (баню топить не надо)

34. Ума палата, да ключ потерян

35. Хлеб на стол — и стол престол (а хлеба ни куска — и стол доска)

36. Чудеса в решете (дыр много, а выскочить некуда)

37. Шито-крыто (а узелок-то тут)

38. Язык мой — враг мой (прежде ума рыщет, беды ищет)

39. Дуракам закон не писан (а если писан — то не читан, если читан — то не понят, если понят — то не так)

40. Молодые бранятся — тешатся (а старики бранятся — бесятся)

41. На чужой каравай рот не разевай (пораньше вставай да свой затевай)

42. На сердитых воду возят (а на добрых сами катаются)

43. Не всё коту масленица (будет и пост)

44. Не печалится дятел, что петь не может (его и так весь лес слышит)

45. Ни рыба, ни мясо (ни кафтан, ни ряса)

46. Собака на сене (лежит, сама не ест и скотине не даёт)

47. Собаку съели (хвостом подавились)

48. Старый конь борозды не испортит (да и глубоко не вспашет)

49. Тише едешь — дальше будешь (от того места, куда едешь)

Мишка косолапый

По лесу идёт,

Шишки собирает,

Песенки поёт.



Вдруг, упала шишка.

Прямо мишке в лоб...

Оступился Мишка

И об землю - хлоп!



Засвистел на ветке

Пересмешник дрозд:

- Мишка косолапый

Наступил на хвост!

А за ним вдогонку

Пятеро зайчат:

- Мишка косолапый! -

Из кустов кричат.



Похватил дразнилку

Весь лесной народ.

- Мишка косолапый

По лесу идет!..



Бросился к берлоге

Маленький медведь:

- Чем такие ноги -

Лучше умереть!



Спрятался за шкапом

И ревёт ревмя:

- Мишкой косолапым

Дразнят все меня!



Мама удивилась:

- Глупенький сынок,

Я всегда гордилась

Формой твоих ног.

Я ведь косолапа,

И папа косолап,

Косолапил славно

И дедушка Потап!



Мишка косолапый

Стал ужасно горд.

Вымыл с мылом лапы,

Съел медовый торт.



Вышел из берлоги

И как заорёт:

- Мишка косолапый

По лесу идёт!



Автор: А. Усачев





