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Афганистан
| 08:51
zhenya
66
Интересная подборка цветных фотографий войны в Афганистане в 80-х годах посвященных в основном Ограниченному контингенту советских войск.
colonelcassad.livejournal.com/
Что ждет водителей в 2017 году? Все про новые законы, штрафы, платежи, пошлины
Полная версия некоторых пословиц,поговорок,известного стихотворения
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Argus1000
около 1 дней назад
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После этого"видео" вы заклеите веб камеру.Не верите? Тогда смотрите.Шокирующая правда цифрового мира. https://youtu.be/zJRuTJEuwvc
euechersoph
около 2 дней назад
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гость
около 2 дней назад
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Путин вводит налог на снег, дождь, воздух... Маразм крепчает https://youtu.be/V7RceWSFoe0
Евген
около 4 дней назад
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Околица научи свой калькулятор правильно подсчитывать.
гость
около 7 дней назад
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s019.radikal.ru/i608/1412/34/a98dbca2c037.jpg
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