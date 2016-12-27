Афганистан

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Интересная подборка цветных фотографий войны в Афганистане в 80-х годах посвященных в основном Ограниченному контингенту советских войск.














































colonelcassad.livejournal.com/
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Селедков АВ

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