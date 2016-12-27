Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет

Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован

Вам нужен 7-местный минивэнчик, но дилеры такими не торгуют? А ещё они не торгуют электромобилями и «горячими» хэтчбеками, а выбор кабриолетов и пикапов сильно ограничен. Но шанс обзавестись нужным автомобилем существовал: можно было заказать машину из-за границы, новую или подержанную. С нового года такой возможности больше не будет.