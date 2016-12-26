Помянем...

Дни траура в СССР

В СССР траур объявлялся после смерти руководителей государства - Владимира Ленина (1924), Иосифа Сталина (1953), Леонида Брежнева (1982), Юрия Андропова (1984) и Константина Черненко (1985), в 1968 году - после гибели первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Общенациональным днем траура было объявлено 10 декабря 1988 г. в связи с землетрясением в Армении, унесшим жизни более 25 тыс. человек. В 1989 г. траур был объявлен после взрыва газопровода в Башкирии, в результате чего почти полностью сгорели два пассажирских поезда, погибли 575 человек.

Объявление траура в РФ

В России нет нормативных актов, регулирующих объявление траура. Только президент страны имеет право на объявление национального траура своим указом. Решающую роль при объявлении общероссийского траура играет общественный резонанс конкретного трагического события. В этот день на всей территории России приспускаются государственные флаги РФ. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предлагается отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Хронология траура в РФ

7 октября 1993 г. - в связи с попыткой вооруженного государственного переворота в России 3-4 октября, когда погибли 137 человек.

31 мая 1995 г. - в связи с землетрясением в г. Нефтегорске на Сахалине 28 мая, жертвами которого стали более 2 тыс. человек.

22 июня 1995 г. - в связи с гибелью 146 человек в результате нападения чеченских боевиков 14 июня на Буденновск /Ставропольский край/.

10 августа 1996 г. - после боев в Грозном погибли несколько сотен человек, национальный траур объявлен по всем жертвам чеченской войны 1994-1996 гг.

28 сентября 1996 г. - в связи с гибелью 19 человек, 17 из них - дети, в результате столкновения автобуса с тепловозом в Ростовской обл. 26 сентября.

19 ноября 1996 г. - в связи террористическим актом 16 ноября в Каспийске /Дагестан/, когда при взрыве жилого дома погибли 67 человек.

5 декабря 1997 г. - в связи с гибелью 67 шахтеров в результате взрыва метана на шахте "Зыряновская" в Кемеровской обл. 2 декабря.

17 февраля 1999 г. - в связи с пожаром в здании Самарского УВД 10 февраля. Погибли 57 человек.

21 марта 1999 г. - траур был объявлен в связи со взрывом на городском рынке Владикавказа 19 марта и пожаром в психоневрологической больнице в Вологодской обл. 18 марта. Во Владикавказе погибли 52 человека, в Вологодской обл. - 21.

13 сентября 1999 г. - в связи с терактами в Москве и Буйнакске /Дагестан/. В результате взрыва в Москве в ночь с 8 на 9 сентября в жилом доме по ул. Гурьянова погибли 109 человек; взрыв 13 сентября в жилом доме на Каширском шоссе унес жизни 124 человек. От взрыва в Буйнакске погибли 64 человека.

23 августа 2000 г. - в связи с катастрофой в Баренцевом море 12 августа атомной подводной лодки "Курск", в результате которой погибли 118 членов экипажа.

5 июля 2001 г. - в результате катастрофы 4 июля пассажирского самолета Ту-154 под Иркутском погибли 145 человек.

22 августа 2002 г. - в связи с авиакатастрофой на территории Чечни военного вертолета Ми-26 19 августа. Погибли 127 человек.

28 октября 2002 г. - в связи с захватом заложников в Театральном центре на Дубровке в Москве 23-26 октября, когда погибли 129 человек.

26 августа 2004 г. - в результате терактов 24 августа произошли две авиакатастрофы пассажирских самолетов Ту-134 и Ту-154 в Тульской и Ростовской обл. Погибли 90 человек.

6-7 сентября 2004 г. - в связи захватом 1-3 сентября террористами городской школы номер 1 в Беслане /Северная Осетия/ и гибелью 331 человека, среди которых - 172 ребенка.

5 мая 2006 г. - в Краснодарском крае в Черное море упал пассажирский самолет А-320 "Армянских авиалиний", выполнявший рейс по маршруту Ереван - Сочи 3 мая. Погибли 113 человек, среди них 26 граждан России. Этот же день был объявлен днем траура в Республике Армения.

10 июля 2006 г. - в связи с катастрофой в аэропорту Иркутска 9 июля аэробуса А-310. Погибли 125 человек, ранены 79.

24 августа 2006 г. - в Донецкой обл. Украины 22 августа потерпел катастрофу российский самолет ТУ-154, выполнявший рейс по маршруту Анапа - Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту авиалайнера 170 человек погибли.

21 марта 2007 г. - в связи с аварией на шахте "Ульяновская" в Кемеровской обл., аварией пассажирского самолета Ту-134 в аэропорту Самары и пожаром в доме престарелых в Краснодарском крае, произошедших 17-20 марта.

25 апреля 2007 г. - день похорон первого президента России Бориса Ельцина.

13 августа 2008 г. - в связи "с гуманитарной катастрофой в Южной Осетии".

7 декабря 2009 г. - в связи с пожаром в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми, в результате которого погибли 156 человек.

12 апреля 2010 г. - в связи с авиакатастрофой 10 апреля под Смоленском самолета Ту-154 польского президентского полка. Погибли 97 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский и его супруга. Они направлялись на траурные мероприятия в Катынь.

12 июля 2011 г. - в связи с крушением на Волге теплохода "Булгария", когда погибли 122 человека, в том числе 28 детей.

9 июля 2012 г. - в связи с наводнением 6-7 июля в Краснодарском крае, а также автокатастрофой 7 июля с российским автобусом на Украине. В результате наводнения погибли 168 человек, из них 153 человека - в Крымске. В ДТП в Черниговской обл. Украины погибли 15 россиян и 28 пострадали..