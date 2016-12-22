В долгах как в шелках

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На 1 декабря 2016 года задолженность за природный газ у ООО «Татарская тепловая компания» 33,5 млн рублей.Не удалось найти цифры, отвечающие на вопрос, какую часть  этого долга должно оплачивать население и каков долг бюджета перед ТТК?

Вопрос далеко не праздный для меня и для многих других жителей Татарска, у нас отсутствует газоснабжение в южной части города, и нет ясности в сроках газификации. О связи долгов и размеров инвестиций в газификацию утверждают люди ответственные.

«Проблема платежной дисциплины остается по-прежнему острой  по сравнению с декабрем прошлого года дебиторская задолженность выросла на 188 млн рублей. Из года в год практически не меняется и состав самых крупных должников,  прокомментировал ситуацию заместитель начальника отдела по реализации газа производственным потребителям ООО Газпром межрегионгаз Новосибирск Сергей Шарапов.  Не стоит забывать, что от платежной дисциплины напрямую зависит инвестиционная привлекательность региона, в том числе  размер инвестиций в газификацию Новосибирской области и иные социальные проекты. В регионах с наибольшей задолженностью за газ объемы инвестиций сокращаются, при этом исключается начало строительства новых объектов газоснабжения».

Долги за газ сокращают или сводят на нет объём инвестиций в газоснабжение.

Руководству района и города после увлекательного занятия выборами можно и рассказать, разъяснить проблемы газификации, обозначить свои действия

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Селедков

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