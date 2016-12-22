В долгах как в шелках
На 1 декабря 2016 года задолженность за природный газ у ООО «Татарская тепловая компания» 33,5 млн рублей.Не удалось найти цифры, отвечающие на вопрос, какую часть этого долга должно оплачивать население и каков долг бюджета перед ТТК?
Вопрос далеко не праздный для меня и для многих других жителей Татарска, у нас отсутствует газоснабжение в южной части города, и нет ясности в сроках газификации. О связи долгов и размеров инвестиций в газификацию утверждают люди ответственные.
«Проблема платежной дисциплины остается
Долги за газ сокращают или сводят на нет объём инвестиций в газоснабжение.
Руководству района и города после увлекательного занятия выборами можно и рассказать, разъяснить проблемы газификации, обозначить свои действия