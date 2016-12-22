Старый Татарск
Железнодорожный вокзал на Кулундинке
Кинотеатр им.Горького
Улица Ленина, 1984 г.
Железнодорожный вокзал, 1989 г.
Ателье "Березка"
Татарская швейная фабрика 1970 г.
Школа-интернат. Слева от входа видимо знак ВЛКСМ.
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Всем знакомая фотография 1914 г.
Строительство дома в Татарске, 1960 г.
У пельменной на ул. Базарная
Рубленая церковь
Внутри церкви, 1900 г.
Школа №241 ст. Татарская (нынешняя школа №9)
Улица Татарска и жители, 20-е годы
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