Старый Татарск

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Фотоэкскурс школы-интерната "Татарск молодой"
Железнодорожный вокзал на Кулундинке

Кинотеатр им.Горького

Улица Ленина, 1984 г.

Железнодорожный вокзал, 1989 г.

Ателье "Березка"

Татарская швейная фабрика 1970 г.

Школа-интернат. Слева от входа видимо знак ВЛКСМ.

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Всем знакомая фотография 1914 г.


Строительство дома в Татарске, 1960 г.

У пельменной на ул. Базарная

Рубленая церковь

Внутри церкви, 1900 г.


 Школа №241 ст. Татарская (нынешняя школа №9)

Улица Татарска и жители, 20-е годы

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Селедков АВ

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