Такая история

КОНСТАНТИН ГОЛОДЯЕВ

сотрудник музея города Новосибирска

По личности Николая Георгиевича Гарина-Михайловского споры идут давно. Он не виноват, что Советская власть назначила его, прогрессивного социального писателя, почти марксиста, основателем города. И, естественно, при жизни сам этот человек даже не догадывался о такой своей роли. Историки знают это давно, а вот горожане и власть в большом затруднении. И в путанице Михайловских тоже. Кстати, привычной нам фамилии Гарин-Михайловский при жизни писателя не существовало. Был инженер Н.Г. Михайловский и писатель под псевдонимом Николай Гарин. Сдвоенная фамилия искусственно была образована уже в советское время.

На самом деле, Николай Михайловский никогда не ходил по берегам Оби в районе Кривощёково. Более того, он даже не верил в необходимость постройки железной дороги от Урала до Тихого океана: он считал её неэффективной и затратной. Поэтому Н.Г. Михайловский был противником постройки мостов через большие реки, предпочитая им паромные переправы. Дорогу у нас он не строил, а задачей изысканий геодезической партии, им возглавляемой, была проработка мостового перехода не здесь, а у деревни Скала рядом с Колыванью и далее в сторону Томска. К концу лета 1891 года Николай Георгиевич Михайловский вообще уехал в Самару, а к нам, на место будущего Новосибирска приехал руководитель изысканий, а позже и начальник строительства Западно-Сибирской железной дороги Константин Яковлевич Михайловский — другой Михайловский. Для понимания и краткости историки разделили этих инженеров на Михайловского-1 (Константин Яковлевич) и Михайловского-2 (Николай Георгиевич). Михайловский-1 (вместе с подрядчиком работ инженером Л.И. Березиным) на месте заслушал и «пощупал» доклад о гранитных берегах и переходе, который представил ему начальник другого, Обского отряда изыскателей Викентий Игнатий Роецкий. И это именно он, Михайловский-1 одобрил этот проект варианта «как единственно возможный» и запустил его на рассмотрение в столичных министерских кабинетах.

Лишь спустя 7 лет, в 1898 году писатель Гарин, уже дважды уволенный с железной дороги, проезжал через Ново-Николаевск по уже построенному мосту, и в восхищении написал:«Изменение первоначального проекта моя заслуга, и я с удовольствием смотрю, что в постройке намеченная мною линия не изменена. Я с удовольствием смотрю и на то, как разросся на той стороне бывший в 1891 г. поселок, называвшийся Новой деревней. Теперь это уже целый городок, и я уже не вижу среди его обитателей прежней кучки смиренных, мелкорослых вятичей, год-другой до начала постройки поселившихся было здесь». Даже из этого текста видно поверхностное знание данного места писателем. Не называлось это место Новой деревней, и не жила в ней кучка смиренных вятичей, и заселились они здесь не год-другой назад. А ещё с 1877 года был здесь крепкий Кривощёковский выселок, с 28 крестьянскими дворами, с торговой лавкой и пристанью, в последние годы всё более обрастающий жителями.

Нынешний Новосибирск начисто забыл своего «отца» К.Я. Михаловского-1. А вот ново-николаевцы помнили и назвали именем Константина Яковлевича одну из центральных улиц города – Михайловскую. Теперь она называется именем Ленина (участок от вокзала до Димитрова). Благодаря одинаковой фамилии К.Я. Михайловского-1 подменили на писателя Н.Г. Гарина-Михайловского-2, в честь которого у нас есть и библиотека, и площадь, и станция метро. И присвоение имени выдающегося русского инженера К.Я. Михайловского исторической набережной (с 13 апреля 2016 года — МихайлОвская), на месте которой, вероятно, и принималось историческое для Новосибирска решение о месте мостового перехода вполне логично и справедливо.