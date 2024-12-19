В Татарске и Купино состоялось заселение новых домов. Счастливыми обладателями нового жилья стали в том числе сотрудники МВД. В Купино жилье получили Виталий Моисеенко - майор полиции, старший участковый, Екатерина Маар - старший лейтенант полиции, участковый, а в Татарском районе ключи от квартиры получил майор полиции, старший участковый Евгений Мартовой.

«На торжественных церемониях вручения ключей от новых квартир выступили представители районных администраций, которые поздравили новосёлов, пожелав уюта и гармонии на новом месте жительства. Сотрудники полиции поблагодарили за возможность обрести свое жилье и пообещали наполнить новый дом только приятными эмоциями и позитивом. Особенно эмоционально это значимое событие восприняли в семье майора полиции Евгения Мартового, ведь они с супругой воспитывают троих детей, которые искренне теперь верят, что перед Новым годом мечты сбываются», - пишет ГУ МВД по НСО.

Новый дом в Татарске по ул. Каратканская, 107 был построен предпринимателем Евгением Тюлепергеновым. Ключи от однокомнатных квартир были вручены сиротам, а от двухкомнатных, которых в доме три, школьным учителям и сотруднику МВД. Напротив дома, по пер. Лермонтова, идет строительство новой школы.