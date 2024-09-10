Расписание трех пригородных поездов, курсирующих по территории Новосибирской и Омской областей, изменится с 17 по 26 сентября в связи с проведением капитального ремонта пути. Время корректировки составит от 3 до 37 минут.

Изменения коснутся следующих поездов:

– №6345/6663 Татарская – Колония – Омск. Отправление со станции Татарская в 16:35 (на 30 минут позже), отправление со станции Колония в 16:21 (на 20 минут позже), прибытие на станцию Омск в 18:39 (на 20 минут позже). В расписании указывается местное время.

– №6674/6344 Омск – Колония – Татарская. Отправление со станции Омск в 18:54 (на 17 минут позже), отправление со станции Колония в 21:29 (на 37 минут позже), прибытие на станцию Татарская в 23:13 (на 37 минут позже). В расписании указывается местное время.

– №6347/6667 Татарская – Колония – Омск. Отправление со станции Татарская в 16:03 (на 3 минуты позже), отправление со станции Колония в 19:49 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Омск в 21:51 (на 3 минуты позже). В расписании указывается местное время.

Компания «Омск-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Дополнительную информацию о движении пригородных поездов можно получить на официальном сайте пригородной компании, по телефонам (3812) 44-31-52, 8 (800) 234-31-52, а также в билетных кассах.