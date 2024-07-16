В настоящее время продолжаются работы по содержанию моста через реку Угуйка вблизи с. Угуй.

Основные виды работ:

- демонтаж металлического барьерного ограждения мостовой группы;

- разборка железобетонных перекрытий (выравнивающих, защитных слоев, подливок);

- устройство выравнивающего слоя;

- устройство оклееченой гидроизоляции проезжей части;

- устройство цементобетонного покрытия по сварной сетке на проезжей части толщиной 12 см;

- ремонт швов заполненного типа, с мастичным и резиновым заполнением, с заменой компенсатора и переустройством дорожной одежды в местах примыкания со швом;

- установка металлического ограждения дорожной группы;

- исправление продольного профиля на подходах с досыпкой щебня;

- песко-дробеструйная очистка сплошных бетонных поверхностей;

- обеспыливание поверхностей;

- окраска железобетонных парапетных ограждений с выборочным оштукатуриванием.

Срок выполнения работ – 15 августа 2024 г.

Д.В. Крапивин, начальник отдела ЖКХ и энергетики администрации района