В настоящее время продолжаются работы по содержанию моста через реку Угуйка вблизи с. Угуй.
Основные виды работ:
- демонтаж металлического барьерного ограждения мостовой группы;
- разборка железобетонных перекрытий (выравнивающих, защитных слоев, подливок);
- устройство выравнивающего слоя;
- устройство оклееченой гидроизоляции проезжей части;
- устройство цементобетонного покрытия по сварной сетке на проезжей части толщиной 12 см;
- ремонт швов заполненного типа, с мастичным и резиновым заполнением, с заменой компенсатора и переустройством дорожной одежды в местах примыкания со швом;
- установка металлического ограждения дорожной группы;
- исправление продольного профиля на подходах с досыпкой щебня;
- песко-дробеструйная очистка сплошных бетонных поверхностей;
- обеспыливание поверхностей;
- окраска железобетонных парапетных ограждений с выборочным оштукатуриванием.
Срок выполнения работ – 15 августа 2024 г.
Д.В. Крапивин, начальник отдела ЖКХ и энергетики администрации района