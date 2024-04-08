В Татарский районный суд поступило уголовное дело в отношении Дубко Т.А., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Органами предварительного следствия Дубко Т.А. обвиняется в том, что в период времени с 1 августа 2022 г. по 30 сентября 2022 г., являясь начальником одного из почтовых отделений Татарского района, похитила путём присвоения вверенные ей денежные средства, передаваемые ей клиентами за различные виды платежей и за оплату товарно-материальных ценностей, продаваемых в отделении связи. Похищенные денежные средства она зачисляла на банковские карты АО «Почта Банк», которые оформляла с помощью персональных данных клиентов, к которым имела доступ. Денежные средства с данных карт тратила на свои нужды. Всего Дубко Т.А. было присвоено 826 089 рублей 91 копейка.

Дело назначено к слушанию на 25 апреля 2024 г.