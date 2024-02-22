Татарской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению родителя несовершеннолетнего жителя г. Татарска. Установлено, что в результате бездействия администрации г. Татарска, выразившемся в ненадлежащем содержании детской игровой площадки, футбольные ворота опрокинулись на несовершеннолетнего, в результате чего ребенок получил травму. Татарский межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации города компенсации морального вреда в пользу малолетнего. Суд исковые требования прокурора удовлетворил, в пользу несовершеннолетнего взыскано 80 тыс. руб.