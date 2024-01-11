Пассажирскими и пригородными поездами, курсирующими на Западно-Сибирской магистрали, с 29 декабря по 8 января воспользовались 1 млн 52 тыс. пассажиров. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для перевозки пассажиров в Алтайском крае, Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях задействовали 46 пар поездов дальнего следования и 137 пар пригородных поездов. При этом железнодорожники заблаговременно увеличили количество рейсов поездов на популярных маршрутах.

Скорыми пригородными поездами Алтая в новогодние праздничные дни воспользовались 37 тыс. пассажиров (+15% к аналогичному периоду 2023 года), ускоренными пригородными поездами Новосибирск – Татарская – почти 26 тыс. пассажиров (+20%), поездами из Новокузнецка и Томска до Новосибирска и обратно воспользовались 14 тыс. пассажиров (+7%).