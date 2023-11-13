В Межмуниципальный отдел полиции обратилась 34-летняя местная жительница с заявлением о краже, совершенной из принадлежащего ей дома. Женщина сообщила, что в ее отсутствие неизвестный проник в жилое помещение и похитил личные вещи. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей. Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств произошедшего.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, опросов очевидцев, а также подомового обхода полицейские установили и задержали подозреваемую в совершенном преступлении. Ею оказалась ранее не судимая 23-летняя жительница Татарского района.

Сотрудниками полиции установлено, что фигурантка путем срыва дверного замка проникла в частный дом, откуда похитила несколько пакетов с игрушками, мешок с вещами и 100 метров пластиковой трубы. В ходе следственных действий сотрудники полиции обнаружили и изъяли у подозреваемой часть похищенного имущества.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.