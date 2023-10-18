Татарский районный суд вынес приговор в отношении 18-летнего местного жителя, признанного виновным в разбойном нападении. Об этом 18 октября 2023 г. сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

В Татарске пьяный молодой человек ночью зашел в круглосуточный супермаркет, где начал угрожать продавцу ножом, требуя выдать ему пачку сигарет, а также все имеющиеся в кассе деньги. После этого он схватил за шею другую работницу магазина и направил на нее нож.

Не получив желаемое, юноша сам предложил продавцам вызвать полицию. Он дождался наряд и сдался правоохранителям.

«С учетом позиции государственного обвинителя и с учетом наказания по другому приговору суд назначил виновному три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – отметила Дарья Манилова.