5 октября в Центре помощи детям прошла встреча детей с казаками станицы Старо-Татарская и хутора Ахтырский.

«В жизни всегда есть место подвигу» - сказал хорунжий Александр Николаевич Архипов, рассказав детям о подвиге наших солдат в зоне специальной военной операции, героях-сибиряках, которыми мы должны гордиться и эту гордость передавать из поколения в поколения.





«Народные традиции» как средство патриотического воспитания молодёжи, представил фольклорный ансамбль из села Вознесенка Венгеровского района «Сибирские соловушки» руководитель - хорунжий Александр Павлович Гавенко.

Гостями были исполнены казачьи песни, показаны обрядные игры. Ребята с интересом слушали о традициях казаков.

«Встреча с казаками была очень познавательной и интересной, все остались довольны. «Спасибо» организаторам и коллективы «Сибирские соловушки» Вы создали чудесное настроение, заполнили наши души радостью и счастьем. Ваши талант помогли нам создать воспоминания, которые навсегда останутся в наших сердцах. Еще раз хочется сказать: большое спасибо за проведенное и незабываемую встречу!» - поблагодарила станичников педагог-организатор Любовь Плаксина.