29 сентября в школе №2 Татарска был организован и проведён районный смотр-конкурс строя и песни среди кадетских классов школ Татарского района «Мы – граждане России».

В процессе выступления оценивались: действия командира, парадная форма, строевая подготовка, исполнение строевой песни и прохождение торжественным маршем.

В смотре приняли участие команды кадетских классов из пяти городских школ и Первомайской школы им. А.С. Ерёмина.

1-е место заняла команда школы№4, 2-еместо – команда школы №10 и 3-е место разделили между собой команды школ №3 и №9.



