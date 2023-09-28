В селе Щербаки Усть-Таркского района появилась аллея памяти Александра Ильина.

Ученики и учителя школы, работники сельсовета, сельского дома культуры, библиотеки и добровольцы высадили в селе две аллеи из 50 саженцев спиреи и лапчатки возле волейбольной площадки по улице Кооперативной.

Гвардии капитан реактивного дивизиона Ильин Александр Владимирович героически погиб 1 марта 2022 г. в Черниговской области во время переправы через р. Десна. Посмертно награждён орденом Мужества. Земляки помнят, что он был одним из лучших волейболистов села и проживал на улице, где расположена спортивная площадка. Саженцы появились и на территории Щербаковской школы, в которой он учился. Проект в Усть-Таркском районе реализован Союзом женщин села Щербаки на средства областной субсидии.