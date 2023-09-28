Центр занятости населения г. Татарска приглашает граждан, ищущих работу или желающих сменить место работы на презентацию организации ООО «Здравмедтех- Новосибирск», которая производит широкий ассортимент одноразовой медицинской одежды и белья, хирургических комплектов и средств индивидуальной защиты, используемых при оказании различных видов медицинской помощи и хирургических операций.

В Татарске открывается производственная площадка и новые рабочие места.

Ознакомиться с вакансиями, условиями и режимом работы, с предлагаемой заработной платой и задать интересующие вопросы представителю работодателя можно 2 октября в 14.30. в ЦЗН г. Татарска по адресу: ул. Смирновская, 97. Справки по телефону: 8 (383 64) 21-659.