Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возобновлено расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения в 2010 г. 15-летней жительницы Усть-Тарки. По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство). На протяжении этого времени следователи совместно с сотрудниками МВД по Новосибирской области тщательно собирали, систематизировали и проверяли информацию, которая способствовала установлению обстоятельств исчезновения несовершеннолетней и причастных к этому лиц. В настоящее время на причастность к преступлению проверяются двое бывших и один действующий сотрудники одного из территориальных органов внутренних дел Новосибирской области. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

В апреле этого года отделение полиции «Усть-Таркское» МО МВД России «Татарский» сообщило о розыске без вести пропавшей Матюхиной Натальи Владимировны, 26.04.1995 года рождения, ранее проживавшей в с. Яркуль по ул. Яркульская д. 18 кв. 2, которая 2.03.2010 года ушла из дома и пропала.