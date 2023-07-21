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Недавно дети из пришкольного лагеря «Улыбка» (школы №9) посмотрели на этапы работы молочного цеха. После этого они смогли продегустировать вкусное сливочное масло и сухое молоко. Экскурсия состоялась благодаря директору учреждения А. В. Лысенко.
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