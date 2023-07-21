Недавно дети из пришкольного лагеря

Улыбка

(школы №9) посмотрели на этапы работы молочного цеха. После этого они смогли продегустировать вкусное сливочное масло и сухое молоко. Экскурсия состоялась благодаря директору учреждения А. В. Лысенко.