30 мая распоряжением главы Татарского района Ю.М. Вязова на должность директора МКУ «Центр бухгалтерского обеспечения Татарского района» назначена Светлана Михайловна Спирина.

7 марта этого года глава Татарского района Ю.М. Вязов и председатель Совета депутатов Татарского района В.В. Носков поблагодарили за многолетний добросовестный труд в должности директора МКУ «ЦБО Татарского района» А.В. Понамареву. Исполняющим обязанности директора назначена Оксана Валентиновна Новичкова, которая была представлена коллективу. Анастасию Владимировну Понамареву глава района назначил начальником управления экономического развития, инвестиций и трудовых отношений администрации Татарского района.

29 мая глава назначил начальником управления экономического развития, инвестиций и трудовых отношений администрации Татарского района Елену Николаевну Казакову.