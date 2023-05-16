Защита детей — одна из важнейших задач всех взрослых. Среди острых социальных проблем одной из актуальных в современных условиях является жестокое и пренебрежительное обращение с детьми.

В Социально-реабилитационном центре г. Татарска продолжает работу социальная реабилитационная платформа «Дорога к миру», деятельность которой направлена на оказание психологической поддержки и социально-педагогического сопровождения несовершеннолетним, пережившим насилие, жестокое обращение, и подросткам, проявляющих агрессивное поведение в отношении других детей для профилактики и комплексной реабилитации несовершеннолетних.

С детьми, пережившими жестокое обращение, проводится коррекционная работа, направленная на оказание экстренной психологической помощи по переживанию травмирующего опыта, по преодолении эмоциональных, когнитивных и поведенческих последствий травм.





В рамках реализации проекта специалисты учреждения организуют реабилитационные мероприятия, тренинги «Я не один», «Мои уникальные качества», «Мир вокруг нас», способствующие стабилизации эмоционального состояния несовершеннолетних, снижению уровня тревожности и формированию навыкам саморегуляции.

В учреждение созданы условия для психологической разгрузки, снятия эмоционального напряжения, стрессового состояния, тревоги – оборудовано современное релаксационное пространство – сенсорная комната.

Самое важное для педагогов - помочь предотвратить жестокое обращение с несовершеннолетним в семье. С целью повышения педагогической компетентности педагоги-психологи проводят консультации для родителей по вопросам воспитания детей, способам бесконфликтного общения с подростками.

Педагоги не лечат, не ставят диагнозы, а помогают преодолевать сложные эмоциональные состояния, выйти из тяжелого стрессового состояния. Для получения экстренной психологической помощи, получения консультации психолога нужно обратиться к специалистам реабилитационного центра по телефону:8 (383 64) 20-192 или лично по адресу: г.Татарск, ул.Татарская, 7.

Наталья Моор, Татьяна Мартынцова, педагоги-психологи отделения социальной реабилитации СРЦН