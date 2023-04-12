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13 апреля переезд 2882 км будет закрыт для проезда автотранспортных средств в связи с производством неотложных путевых работ железнодорожного пути с 6 часов 10 минут до 12 часов 10 минут местного времени.
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