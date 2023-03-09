4 марта в клубе санатория «Озеро-Карачи» Чановского района прошёл благотворительный концерт «Вместе победим!» в поддержку земляков-чановцев, которые выполняют свой воинский долг на передовой в зоне специальной военной операции, где решается судьба нашего Отечества.

Инициаторами мероприятия выступил женсовет Озеро-Карачинского сельсовета, председателем которого является Вера Николаевна Козлова. На счету этих неравнодушных женщин много добрых дел, приближающих победу: десятки тонн гуманитарного груза собрано, упаковано руками женщин–матерей, членов женсовета.

А совсем недавно по их инициативе была проведена Акция «Женщина. Весна. Победа!», собравшая сладости для женщин и детей городов Донецка и Луганска. Груз упакован и отправлен к месту назначения.

Со словами благодарности и приветствия к участникам благотворительного концерта обратились глава Чановского района В.И. Губер, председатель Координационного совета женщин Чановского района Т.П. Панкрац., настоятель Прихода во имя великомученика и целителя Пантелеимона ст. Озеро Карачи протоиерей Андрей Вирясов. Обучающиеся местной средней школы, самодеятельные местные артисты подготовили душевную программу, которая длилась в течение полутора часов, и никого не оставила равнодушными.

Деньги от проведения благотворительного концерта пойдут на сбор и отправку необходимого груза в зону СВО.