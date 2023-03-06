Со 2 по 5 марта в Колывани прошел финал 25-х Зимних сельских спортивных игр Новосибирской области. В финале встретились лучшие лыжники, шахматисты, хоккеисты, гиревики, дояры, механизаторы и спортивные семьи со всей области. Команда Татарского района заняла 9 место из 30 с результатом 247 очков. В личном первенстве «серебро» завоевал гиревик Денис Малютин. Бронзовым призером в соревнованиях дояров стал Дмитрий Киселев. В соревнованиях механизаторов татарские спортсмены заняли 18-е место, в соревнованиях спортивных семей – 4-е место; в соревнованиях дояров – 7-е место, в гиревом спорте – 9-е место, в шахматах – 10-е место.



