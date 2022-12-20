Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Татарском районе обратился в суд с административным иском в защиту неопределенного круга лиц к МУП «Щербаковское жилищно-коммунальное хозяйство» о признании действий ответчика по поставке некачественной питьевой воды в села Усть-Таркского района противоправными, об обязании прекратить противоправные действия по поставке некачественной питьевой воды.

Как указывалось в иске, результаты исследования воды, проведенные за период 2021 г. показали, что в Щербаках и Кушагах МУП поставляет населению воду ненадлежащего качества.

Так, согласно экспертным заключениям филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарского районе от 13 августа 2021 г., 15 ноября 2021 г., качество питьевой воды из водопроводной сети по ул. Береговой с. Кушаги не соответствуют требованиям СанПиН по показателю общая жесткость; качество питьевой воды из скважины в Щербаках и колонки по ул. Береговой с. Кушаги не соответствуют требованиям СанПиН по показателям бор, мутность, общая жесткость, сухой остаток, что является нарушением ст. 19 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и ст. 23 Закона РФ «О водоснабжении и водоотведении».

В период с 20 июля по 2 августа 2022 г. была проведена плановая выездная проверка в отношении МУП «Щербаковское ЖКХ». Согласно акту проверки, выявлены нарушения санитарного законодательства по качеству питьевой воды. Так, согласно экспертным заключениям образцы питьевой воды из скважины с. Щербаки, водопроводной сети по ул. Новой и Кооперативной с. Щербаки не соответствует требованиям СанПиН по показателю аммиак и аммоний ион по азоту, по показателю хлориды.

7 декабря Татарским районным судом вынесено решение, согласно которому действия МУП «Щербаковское ЖКХ» признаны противоправными в части поставки питьевой воды ненадлежащего качества; на МУП возложена обязанность прекратить противоправные действия по поставке питьевой воды ненадлежащего качества, довести до сведения потребителей решение суда путем официального опубликования в определенном официальном печатном издании СМИ, которое издается на территории Усть-Таркского района, или иным способом в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу, сообщить об исполнении решения по административному делу в суд и лицу, которое являлось административным истцом по этому административному делу, в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение суда не вступило в законную силу.