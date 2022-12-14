В отделении по Татарскому и Усть-Таркскому районам на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с 35-летнего гражданина задолженности за нарушение исключительного права на товарный знак, принадлежащий финской компании по разработке видеоигр. Известно, что предприниматель продавал текстильную продукцию с изображением птиц, которые являются исключительным товарным знаком иностранного издателя.

Чтобы побудить гражданина оплатить задолженность в 52 тыс. руб., судебный пристав вынесла постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении BMW 530D. Поскольку гражданин запланировал снять с учета автомобиль, ему понадобилось обратиться в Службу судебных приставов, чтобы снять запрет. После того, как мужчина оплатил в полном объеме задолженность, судебный пристав сняла все ранее наложенные запреты и ограничения. Таким образом, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе.

Как сообщают «Вести-Новосибирск», в Финляндии есть компания, которая рисует птиц в своих играх. Это Rovio с небезызвестной серией Angry Birds.