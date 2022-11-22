В Татарск приедет поезд Деда Мороза. Это празднично оформленная передвижная резиденция новогоднего волшебника, в составе которой: приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы. Пассажиры этого поезда – Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.

В этом году маршрут поезда проходит через более чем 100 городов, он преодолеет 33 тыс. км. Поезд выехал 22 октября из Великого Устюга, а закончит путешествие 23 декабря в Туле. Везде, где делает остановку «Поезд Деда Мороза», посетителей вокзалов ждет торжественная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. В программе могут принять участие все желающие. Поезд прибудет на станцию Татарская 27 ноября в 7.04 местного времени. Отправление поезда в 8.34.