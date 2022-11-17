Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего жителя города Татарска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии).

По данным следствия, вечером 30 октября 2022 года обвиняемый, двигаясь на автомобиле «Тойота РАФ 4» по дворовой территории многоквартирного дома в городе Татарске допустил наезд на 6-летнего мальчика. Мужчина не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия, а ребенок был доставлен в центральную районную больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым и. о. Татарского межрайонного прокурора Новосибирской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По поручению Председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова