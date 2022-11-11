10 ноября Татарским районным судом была избрана мера пресечения М.А. Бондаренко в виде домашнего ареста по 8 января 2023 г.

Органами предварительного следствия Бондаренко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). 8 ноября Бондаренко, управляя на законных основаниях автобусом ПАЗ 32054, в котором находилось 12 пассажиров, двигаясь по правой полосе проезжей части дороги Татарск-Увальское, имеющей грунто-щебеночное покрытие, со стороны г. Татарска в сторону Увальского с включенным светом фар со скоростью около 60 км/ч, не обеспечивающей ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения Правил дорожного движения РФ, потерял контроль за управлением своего транспортного средства, допустил съезд в кювет с правой сторону по ходу движения в сторону Увальского и опрокидывание транспортного средства на бок, в результате чего несовершеннолетняя пассажирка автобуса 2015 г.р., погибла на месте. Кроме того, в результате ДТП два пассажира были доставлены с повреждениями в Татарскую ЦРБ.

М.А. Бондаренко были установлены следующие запреты:

- общаться с потерпевшими, свидетелями, иными участниками судопроизводства по настоящему уголовному делу;

- использовать средства связи (за исключением случаев вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со следователем и контролирующим органом) и информационно-телекоммуникационную сеть интернет.

- отправлять и получать почтово-телеграфные отправления.