20 октября в 6.44 поступило сообщение о столкновении двух грузовых автомобилей в Татарском районе на 980 км трассы «Иртыш» (поворот на н.п. Рождественка). Проезд был затруднен для грузовых автомобилей, трассу перекрыли, объезд был организован по обочине. Для ликвидации последствий ДТП привлечены 10 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС и ДРСУ.

Сотрудники МЧС деблокировали травмированного водителя одного транспортного средства и передали бригаде скорой медицинской помощи. По оперативной информации, в результате ДТП погибли два человека - водитель одного грузового автомобиля и пассажир второго, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.