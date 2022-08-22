Государство гарантирует содействие в поиске работы инвалидам, в том числе путем установления для организаций обязанности принимать на работу граждан этой категории и квотировать для них рабочие места.

Квота - минимальное количество вакансий, которое работодатели должны выделять под трудоустройство социально незащищенных групп населения. В соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области №456-п от 21 октября 2013 г. «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов», работодателям, численность работников которых составляет 35 человек и более, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 3% среднесписочной численности работников.

Обязанность по квотированию считается выполненной только при условии фактического трудоустройства инвалида на любое рабочее место. То есть зарезервировать вакансии для людей с ограниченными возможностями здоровья недостаточно.

С 1 сентября 2022 г. вступят в силу Правила выполнения работодателем квоты в ред. Постановления Правительства РФ от 14.03.2022 №366. С этого же момента у работодателя появится обязанность заполнить установленную квоту в текущем году.

Получить консультацию по вопросам квотирования можно в Центре занятости населения Татарска по адресу ул. Смирновская, 97 или по телефонам: 8 (383 64) 21-659, 8 (383-64) 21-203.