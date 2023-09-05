В Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних г. Татарска период летних каникул стал ярким событием в жизни детей.





Еще в мае на педагогическом совете был составлен и утвержден план работы на лето.

Было принято решение включить в коррекционно-развивающий процесс больше спортивных соревнований, игр на свежем воздухе, праздничных мероприятий, квестов, творческих мастер-классов.

Педагогами были запланированы мероприятия волонтерского и трудового отрядов.

Чтобы сделать досуг воспитанников еще полезным и увлекательным, мы старались задействовать детвору не только в мероприятиях Центра, но и во всех районных мероприятиях.

Дети принимали участие в акциях, соревнованиях, викторинах, конкурсах, выставках.

Активно посещали городской Дом культуры, центральную библиотеку, историко-краеведческий музей им. Н.Я. Савченко, лыжную базу «Берёзовая роща», подростковый клуб «Содружество», бассейн «Нептун».

Благодаря богатому педагогическому опыту специалистов Центра, их творчеству подходу к работе, любви к своему делу и воспитанникам каждый день ребят ожидало много нового, познавательного и интересного.

Большую работу проделали подростки - воспитанники старшего возраста – с удовольствием участвовали в оформлении территории игровыми модулями, созданными своими руками из дерева - установлены детские качели, песочницы, ветряная мельница и искусственный пруд с фонтаном.

Девочки совместно с работниками Центра ухаживали за садовыми и овощными культурами, выращенными на территории учреждения.

Члены волонтерского отряда «Братство» очищали территорию города от мусора.

Активно и с удовольствием воспитанники принимали участие в спортивных мероприятиях.

Для детей систематически проводились спортивные игры, соревнования, весёлые эстафеты. В июле ребята посетили бассейн.

Игры, конкурсы, викторины стали увлекательным и интересным занятием.