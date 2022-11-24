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24.11.2022 | 07:11
Информатор
218
В объективе начальник отдела лесных отношений - главный лесничий по Татарскому лесничеству Александр Кидло.
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Источник:
День за днем
Две недели до зимовки
В Татарске на месте бывшего ДОСААФа начали строить многоквартирный дом
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