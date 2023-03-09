Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 12.01.2023 № 2-П отграничил понятие «находки» и «кражи».

Суд указал, что, законодатель закрепил в ГК РФ основания приобретения права собственности не только на имущество, которое имеет собственник, но и на имущество, собственник которого неизвестен, в том числе на находку. Активное поведение лица, нашедшего вещь (например, заявление о находке, поиски ее собственника), исключает уголовную ответственность за ее хищение и служит законодательно конкретизированным критерием для разграничения правомерного и противоправного деяния.

Невыполнение таких активных действий хотя и является по общему правилу неправомерным - не образует признаков преступления.

Если лицо, обнаружившее найденную вещь, наряду с невыполнением действий, предусмотренных статьей 227 ГК РФ, совершает сокрытие найденной вещи (в своих вещах, в одежде, путем передачи другому лицу в целях сокрытия и т.д.) либо сокрытие признаков, позволяющих индивидуализировать вещь или подтвердить ее принадлежность законному владельцу (например, вытаскивает сим-карту из телефона, снимает чехол), то такое поведение может свидетельствовать о возникшем умысле на хищение.

Поскольку УК РФ относит к объективным признакам хищения не только изъятие, но и обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, то необходима оценка не только факта завладения найденным имуществом, но и его обращения в свою пользу. Такое поведение приобретает общественно опасный характер и образует единое сложное деяние, направленное на неосновательное обогащение, и по своей природе является кражей.