ООО «Колосок» доводит до сведения жителей и пчеловодов Новотроицкого сельсовета Татарского района (с. Новотроицк, с. Чаны-Сакан), Кочнёвского сельсовета Татарского района (с. Кочнёвка, д. Кабанка), Красноярского сельсовета Татарского района (с. Красноярка, Комбар), Киевского сельсовета (д. Богдановка), Увальского сельсовета Татарского района (с. Увальское, д. Чинявино, д. Рождественка), Козинского сельсовета Усть-Таркского района (с. Козино), Щербаковского сельсовета Усть-Таркского района (д. Михайловка), Щегловского сельсовета Чановского района (д. Узунгуль), что вблизи указанных населённых пунктов: с 11 июня по 21 июля 2023 года будет производится обработка полей сельскохозяйственных культур инсектицидами.

Кадастровые номера полей 54:23:021201:647, 54:23:021201:648, 54:23:021201:649, 54:23:021201:651, 54:23:021201:663, 54:23:021201:499, 54:23:021201:495, 54:23:020501:134, 54:23:0205010:494, 54:23:020801:212, 54:23:020801:201, 54:23:020801:52, 54:23:020801:209, 54:23:010701:304, 54:23:010701:658, 54:23:010701:661, 54:23:010701:833, 54:23:010701:838, 54:23:010701:857, 54:27:020401:352. С границами указанных участков можно ознакомиться на Публичной кадастровой карте Росреестра в сети Интернет.

При обработках будут применяться препараты 1, 2 класса опасности для пчёл, соответствующие экологическим регламентам безопасности. Все препараты включены в перечень разрешённых в 2023 году к применению на территории РФ.

Виды препаратов, которые будут применяться

1. Ацетамиприд.

2. Лямбда-цигалотрин.

3. Альфа-циперметрин.

Способ обработки: наземный, опрыскивание.

Жителям, имеющим пчёл, во избежание их гибели просьба учитывать места размещения пасек вдали от полей ООО «Колосок», не менее 7 км. Размещение пасек в близи посевов, а именно на землях, принадлежащих либо арендованных ООО «Колосок», возможно только с письменного разрешения общества. Ограничение лета пчёл – 14 суток после обработки.

При перевозке пчёл в безопасную зону, пасеки рекомендуется перевезти на расстояние не менее 7 км от места применения препаратов. Обратный переезд допускается не ранее 14 суток со дня окончания обработки. Дополнительную информацию можно получить в ООО «Колосок» любым из перечисленных способов: по адресу: Новосибирская область, г. Татарск, ул. Пограничная, 14, либо позвонив по телефону: 8 (383 64) 26-572.