Через несколько дней в Татарск приедет путешественник Денис Бритвин.

Основная фишка его путешествия – это самокат, на котором парень гоняет по всей России!!!

Мы уже связались с Денисом и пригласили его на интервью. Так что в следующем номере ждите интересный материал.

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*Фото из личного архива Дениса