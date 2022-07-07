Через несколько дней в Татарск приедет путешественник Денис Бритвин. Основная фишка его путешествия – это самокат, на котором парень гоняет по всей России!!!
Мы уже связались с Денисом и пригласили его на интервью. Так что в следующем номере ждите интересный материал.
#сибирская_околица, #околица, #Татарск, #Новосибирская_область
*Фото из личного архива Дениса
Мы уже связались с Денисом и пригласили его на интервью. Так что в следующем номере ждите интересный материал.
#сибирская_околица, #околица, #Татарск, #Новосибирская_область
*Фото из личного архива Дениса
Источник: Газета Сибирская околица