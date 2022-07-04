Сейчас в Луганской Народной Республике идет заготовка кормов, скоро приступят к уборке урожая, но сельхозтехника готова к полевым работам не везде, многие трактора и комбайны требуют ремонта. Специалисты Минсельхоза Новосибирской области, побывавшие в Беловодском районе ЛНР, поговорили с аграриями и сформировали перечень того, что необходимо для подготовки сельхозтехники российского и белорусского производства к сезонным полевым работам.

В списке: шины, запасные части, комплектующие, шпагат для сенозаготовки.

На призыв помочь сельхозпроизводителям Беловодского района откликнулись представители новосибирского бизнеса: поставщики сельхозтехники и аграрные предприятия. В подготовке первой партии гуманитарной помощи участвовали ООО «Агротрак», ООО «Техпромторг», ООО ТД «МТЗ-Сибирь», ООО «Агроснабтехсервис», ООО «Агромакс», ООО «Агротрейд», ООО «ЭРИЗ», и сельхозорганизации двух районов: СПК «Колхоз Победа», Колхоз «Заря», СПК «Колос», ИП Глава КФХ Мустафаев С.Р-О. (Татарский район), ЗАО «Пламя», ООО КХ «Александровское», ЗАО «Бобровское», ЗАО «Мышланское» (Сузунский район). Оплату всех расходов на транспортировку гуманитарной помощи взяло на себя ООО «Агротрак».

Следующая партия груза для луганских аграриев уже формируется и будет готова к отправке в течение следующей недели. Всего планируется сделать не менее пяти рейсов в Беловодск.