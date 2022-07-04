Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» состоялась торжественная церемония открытия профильной тематической смены для членов школьных лесничеств «Лесной Подрост».

Победителями программы стали 150 конкурсантов и призёров из 34 регионов страны, участники акций по посадке леса «Сохраним лес», «Сад памяти», «Всероссийский день посадки леса».

На суд компетентного жюри были представлены более 250 конкурсных работ, учащихся в возрасте от 14 до 18 лет практически из всех регионов страны. В финал конкурса вышел обучающийся лицея г. Татарска специализированного биотехнологического класса школьного лесничества «Экодозор» Владислав Новиков.

Его научная работа «Вредители леса. Непарный шелкопряд» вошла в число победителей конкурса. Жюри отметило в работе Владислава доступность и обоснованность методов исследований, а также высокое качество выполнения.

Свой проект «Вредители леса. Непарный шелкопряд» Владислав Новиков представит в рамках тематической профильной смены «Лесной подрост» на площадке детского центра «Орленок», где на специальных занятиях мальчишки и девчонки расширят знания об экологии, лесоводстве, лесовосстановлении и лесоразведении, а также о бережном отношении к окружающей среде и природным ресурсам.

Напомним, весной текущего года Владислав по результатам решения различных задач и проектных работ по лесоводству вышел в финал конкурса «Цифровой лесничий» и прошел обучение в рамках образовательной «Космической программы «Сириус» в Калужской области. В ходе освоения программы за две недели конкурсанты познакомились с беспилотниками и их полезной нагрузкой, научились разбираться в особенностях лесного хозяйства и данных космической съемки, освоили специальное программное обеспечение по описанию леса в цифровом виде и получили понимание, что такое цифровой двойник леса.