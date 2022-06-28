Барабинской транспортной прокуратурой проверено исполнение законодательства об охране труда в стрелковых командах на станциях Барабинск и Татарская – Новосибирского отряда ведомственной охраны - структурного подразделения филиала ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» на Западно-Сибирской железной дороге. Проверкой установлено, что 18 работников предприятия не были обеспечены средствами индивидуальной защиты, не всем работникам были проведены необходимые инструктажи и проведены в установленном порядке обучение и проверка знаний по охране труда, не были разработаны локальные акты и переработаны инструкции в сфере охраны труда. В связи с этим начальнику Новосибирского отряда ведомственной охраны внесено представление. По результатам его рассмотрения три должностных лица, ответственных за охрану труда, привлечены к дисциплинарной ответственности, трудовые права граждан восстановлены, проведены инструктаж, обучение и проверка знаний персонала нормам охраны труда, разработаны локальные акты. По инициативе прокурора пятеро виновных должностных лиц предприятия привлечены за нарушение требований охраны труда к административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафа на общую сумму 70 тыс. руб.