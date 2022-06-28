29 июня в Татарском районе объявлен общерайонным днем траура в связи с гибелью нашего земляка, выполнявшего задачи специальной военной операции по денацификации и демилитаризации действующей власти на территории Украины. Погибший: Вильгельм Иванович Калюк, 2000 г.р.

«Гибель Вильгельма – это наша общая утрата и общая боль. От имени жителей Татарского района выражаем искренние слова соболезнования близким и родным. Мы скорбим вместе с вами и всегда будем чтить подвиг российских воинов - защитников мира и будущего», - говорится в сообщении администрации района. Прощание с Вильгельмом состоится 29 июня в Успенке Казаткульского сельсовета на площади возле ДК в 11.00.