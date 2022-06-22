Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 59-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2016 году фигуранту по делу, как участнику мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» предоставлено свидетельство социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности в размере 1 млн. 777 тыс. рублей, которые были направлены в бюджет администрации Кыштовского района Новосибирской области. После этого между получателем государственной поддержки и администрацией был заключен договор строительного подряда.

В июне 2016 года обвиняемый, не выполняя фактически строительства жилого дома, предоставил в администрацию Кыштовского района Новосибирской области для подписания и дальнейшей оплаты заведомо ложные и не соответствующие действительности акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, об окончании строительства им жилого дома. После чего, в 2021 году должностными лицами администрации Кыштовского района фигуранту по делу была предоставлена социальная выплата на строительство жилья в размере 1 млн. 777 тыс. рублей, которыми обвиняемый, не приступая к строительству, распорядился по собственному усмотрению.

Данный объект недвижимости до настоящего времени находится на стадии строительства, не является пригодным для проживания.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры Новосибирской области.

В ходе следствия мера пресечения в отношении обвиняемого не избиралась. Вину он не признал в полном объеме.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Венгеровский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.